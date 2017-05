'Trump vroeg FBI om onderzoek naar Flynn te stoppen'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan de pas ontslagen directeur van de FBI, James Comey, gevraagd het onderzoek naar de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn neer te leggen. Dat meldde The New York Times dinsdag op basis van een memo van Comey.

De FBI-directeur schreef de memo vlak na een een bezoek aan het Witte Huis in februari waarin Trump zijn verzoek deed. ,,Ik hoop dat je dit kunt laten gaan'', zou Trump tegen Comey hebben gezegd over het federale onderzoek naar de veiligheidsadviseur. Het Witte Huis zegt in een eerste reactie dat dat nooit is gebeurd. ,,Dit is geen waarheidsgetrouwe of nauwkeurige weergave van het gesprek tussen de president en dhr. Comey'', staat in de verklaring.

De ontmoeting zou hebben plaats gevonden vlak nadat Flynn was afgetreden. In de memo wijdt de oud-FBI-directeur uit over de details van dat gesprek. Het verslag is ingezien door twee mensen die dichtbij Comey stonden, die op hun beurt The New York Times inlichtten. De krant heeft de memo of een kopie daarvan nooit gezien.

Russische contacten

Flynn moest, na amper een maand in dienst te zijn geweest, ontslag nemen toen bleek dat hij vicepresident Mike Pence onjuist had geïnformeerd over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen na de presidentsverkiezingen. Daarnaast verzuimde Flynn ook te melden dat hij in 2015 een betaald bezoek bracht aan Rusland en toen onder meer een gesprek had met president Poetin.

Volgens Comey zou Trump telkens het onderzoek naar de Russische contacten hebben willen beïnvloeden. Daarom heeft hij van elke ontmoeting nauwgezet aantekeningen gemaakt. Voor een rechter worden dit soort aantekeningen als rechtsgeldig beschouwd, zo schrijft de NYT.

In hetzelfde gesprek zou Trump hebben gevraagd of de FBI niet kon overwegen om journalisten achter de tralies te zetten wegens het publiceren van geheime informatie.

Omstreden ontslag