Trump: We treden zelf wel op tegen nucleair programma van Noord-Korea

De dreigende taal komt enkele dagen voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Trump. Donderdag en vrijdag is Xi te gast op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida.



,,We gaan het ook over Noord-Korea hebben. China heeft veel invloed op Noord-Korea en moet ons vertellen of ze ons met Noord-Korea gaat helpen of niet'', zei Trump. Volgens de president zijn de VS 'volkomen in staat met de toestand in Noord-Korea om te gaan zonder de hulp van China'. Trump wilde niet zeggen wat hij tegen Noord-Korea wilde ondernemen. ,,Ik ben niet de VS van vroeger. Toen werd verteld waar we in het Midden-Oosten toe gingen slaan.''