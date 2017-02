Trump wil vrede Russen en Oekraïne herstellen

,,We zullen met Oekraïne, Rusland en alle andere betrokken partijen werken om ze te helpen vrede langs de grens te herstellen'', luidt de verklaring van zaterdag uit het Witte Huis. Kiev liet volgens de BBC weten dat beide leiders tijdens het telefoongesprek het belang van een wapenstilstand benadrukten.



In het oosten van Oekraïne is de strijd tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten de laatste tijd verhevigd. Zo kwam gisteren een hoge bevelhebber van de separatisten om het leven door een autobom in Loehansk. De rebellen houden Oekraïne daarvoor verantwoordelijk.



Voor de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties is de opgelaaide strijd reden om het 'agressieve' optreden van Rusland te veroordelen. ,,Wij willen echt onze betrekkingen met Rusland verbeteren. Echter, de vreselijke situatie in het oosten van Oekraïne is er een die een duidelijke en krachtige veroordeling van de Russische acties vereist'', zei ambassadeur Nikki Haley donderdag in de Veiligheidsraad.



Ook waarschuwde ze dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege de annexatie van de Krim, pas opgeheven worden als Moskou het schiereiland teruggeeft aan Oekraïne.



Rusland beschuldigt op zijn beurt Oekraïne van het schenden van internationale afspraken, omdat het land burgers bestookt in Oost-Oekraïne. Verder zou Kiev wapensystemen in de strijd gooien die niet mogen worden gebruikt volgens vredesafspraken die zijn gemaakt in Minsk.



De situatie staat sinds het voorjaar van 2014 op scherp in Oost-Oekraïne. Onder meer werden 300 mensen geëvacueerd uit Loehansk, toen de stad in handen was van de Russische rebellen.