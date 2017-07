'Trump wist niets van omstreden bijeenkomst'

Texaanse geëlek­tro­cu­teerd nadat mobiel in bad valt

9:05 Facebook checken onder het badderen? Doe het niet als je mobiel nog in de oplader zit. De 14-jarige Madison Coe uit de Amerikaanse staat Texas is dit weekend geëlektrocuteerd toen ze in bad naar haar telefoon greep. Het is niet de eerste keer dat een mobieltje op deze manier slachtoffers maakt.