Trump woest op conservatieve tak Republikeinse partij

Gent boos om kosten winkeltrip Wilders: 13.500 euro

16:43 De gemeente Gent is niet blij met een winkeltripje dat Geert Wilders en zijn vrouw onlangs in de Belgische stad maakten. Het echtpaar bracht op zaterdag 18 maart tegen het advies van de lokale politie in een bezoek aan de stad. Er werden 57 agenten ingezet om het bezoek in goede banen te leiden. Kostprijs: 13.584,31 euro.