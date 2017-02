Trumps adviseur krijgt volle laag na miskleun over ‘slachting’ Bowling Green

Kellyanne Conway klaagde in een interview met MSNBC dat er geen media-aandacht was geweest voor de ,,slachting'' van Bowling Green en de nasleep daarvan. Ze beweerde dat president Barack Obama naar aanleiding van het bloedbad had besloten een halfjaar lang geen Irakese vluchtelingen meer toe te laten. ,,Ik wed dat dit geheel nieuwe informatie is voor mensen'', begon ze haar relaas, dat vooral bedoeld was als verdediging van het inreisverbod voor mensen uit zeven islamitische landen.



In Bowling Green (Kentucky) werden in 2011 twee Irakezen opgepakt die wapens en eld naar terreurnetwerk al-Qaeda in Irak probeerden te sturen. Een van hen had in zijn land van herkomst naar eigen zeggen bovendien honderden bermbommen neergelegd om Amerikaanse militairen te treffen. Maar van een aanslag in de VS, of ook maar voorbereidende handelingen daarvoor, was geen sprake. De mannen werden veroordeeld tot veertig jaar cel en levenslang.



Na een storm van kritiek in reguliere en op sociale media, die zich onder meer afvroegen of de niet-bestaande slachting soms een van Conways ,,alternatieve feiten'' was, kwam ze via Twitter op het verhaal terug. Ze liet weten dat ze ,,de terroristen van Bowling Green'' had bedoeld. Op hetzelfde sociale medium verschenen tal van satirische reacties, van de leus ,,Je suis Bowling Green'' tot de zogenaamde oprichting van een hulpfonds voor de slachtoffers.



De burgemeester van Bowling Green liet weten dat in zijn stadje geen slachting heeft plaatsgevonden. Verder toonde hij zich begripvol: ,,Ik begrijp dat iemand zich tijdens een live interview kan verspreken. We stellen de verduidelijking op prijs.'' Overigens klopt het volgens media als CNN en de BBC ook niet dat Obama zes maanden de grenzen sloot voor Irakese vluchtelingen. Hij voerde wel de controles op naar aanleiding van 'Bowling Green'.