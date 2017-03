Trumps belastingaangifte uit 2005 in handen Amerikaanse tv-zender

Eerder zei Trump dat hij zijn belastingaangiften niet openbaar kan maken, omdat die onderzocht worden door de Amerikaanse belastingdienst. In een verklaring voor de tv-uitzending liet het Witte Huis nu weten: 'Voor hij werd gekozen tot president, was Trump een van de meest succesvolle zakenmannen ter wereld. Zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn bedrijf, zijn gezin en zijn werknemers was om niet meer belasting te betalen dan wettelijk verplicht.'



Presentator Rachel Maddow van MSNBC zegt in de nacht van dinsdag op woensdag dat ze twee velletjes heeft waarop staat wat Trump in 2005 verdiende en wat hij aan de staat moest afdragen. Die papieren kwamen per post aan bij een columnist van Daily Beast, David Cay Johnston. Die columnist zegt in het televisieprogramma dat het best kan zijn dat Trump zelf de belastingaangifte heeft gelekt, omdat er 'client copy' op staat, wat betekent dat dit kopietje voor Trump zelf bestemd was.



Amerikaanse media speculeren al tijden of Trump wel belasting heeft betaald. Vorig jaar kreeg The New York Times anoniem een belastingaangifte van Trump opgestuurd. Daaruit bleek dat de zakenman sinds 1995 profiteert van enorme verliezen die hij kan aftrekken.