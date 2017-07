Trumps communicatiechef scheldt Witte Huis-collega’s de huid vol

Stafchef Reince Priebus noemt hij een ‘fucking paranoid schizophrenic’, een ‘verneukte paranoïde schizofreen’. En over adviseur Steve Bannon: ‘trying to suck his own cock’, ‘die probeert aan zijn eigen lul te zuigen’. Scaramucci is nog geen week aan het werk als communicatiechef van Donald Trump.



Donderdag publiceerde weekblad The New Yorker een telefonisch interview met de scheldpartijen. Op Twitter reageert Scaramucci met de opmerking dat hij wellicht wat ‘kleurrijk’ praat en beloofde zich in het vervolg in te houden. De doorgaans zeer preutse Amerikaanse media weten zich niet goed raad met de berichtgeving en waarschuwen hun lezers voor mogelijk ‘kwetsend taalgebruik’.