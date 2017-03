Trumps klimaatsoep wordt niet zo heet gegeten

Het opzichtig schrappen van de Clean Power Act is Donald Trumps eerste concrete daad op milieugebied, na alle grote uitspraken en aanvallen op wetenschappers. Door Obama’s Wet op Schone Energie te annuleren kunnen de meest vervuilende Amerikaanse kolenenergiecentrales open blijven. Dat betekent op korte termijn meer werk voor mijnwerkers maar ook dat de Amerikaanse beloften voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals neergelegd in het historische klimaatverdrag van Parijs (2015) moeilijker ingelost gaan worden. Het laatste is in ieder geval twijfelachtig want Trump is een vriend van de olie- en gasindustrie getuige het ook al omstreden doorzetten van de Keystone-oliepijplijn dwars door natuurgebied.

Wat heeft Donald Trump eigenlijk tegen een schoon milieu?

Niets, maar deze Amerikaanse president is een klimaatscepticus en gelooft gewoon niet in opwarming en de risico's daarvan. Trump ziet in zorgwekkende statistieken vooral een complot van wetenschappers én China, ten koste van de Amerikaanse economie. En hij komt een verkiezingsbelofte na. Niet toevallig schrapte Trump Obama’s Wet op Schone Energie in het bijzijn van ‘verguisde’ mijnwerkers die een fors deel van zijn electoraat vormen. Hun banen zijn belangrijker dan milieuoverwegingen. ,,Daarmee offert hij wel de veiligheid en welvaart op, van iedere Amerikaan”, vindt miljardair en milieuactivist Tom Steyer.

Heeft Trump daarmee het Verdrag van Parijs nu opgezegd en is daarmee ook ons het lot bezegeld?

Nee, formeel is het Verdrag van Parijs niet opgezegd door de Verenigde Staten. Trump overweegt wel eruit te stappen. Andere grote vervuilers als China, India en de EU houden juist vast aan 'Parijs' en investeren fors in hernieuwbare energie wat het contrast met hoe de rest van de wereld er tegenaan kijkt alleen maar groter maakt. Maar Trump weet dat hij ook aan het thuisfront nog veel oppositie kan verwachten, denkt Louise van Schaik, hoofd Duurzaamheid bij Instituut Clingendael. De publieke opinie vindt het milieu wel belangrijk. Uit een onderzoek van de Universiteit van Yale blijkt dat bijna driekwart van de Amerikanen ook gelooft in milieumaatregelen. Zelfs binnen de Republikeinse Partij bevecht de lobby voor schone energie boven die van de fossiele brandstoffen. Daarboven voeren inmiddels dertig Amerikaanse staten een groen beleid dat haaks staat op wat Trump in zijn hoofd heeft. Grote staten, met voorop het 'linkse' Californië, sluiten geleidelijk steenkoolcentrales. Milieubewegingen en anderen hebben juridische stappen aangekondigd om de decreten van de president te bevechten en te vertragen. Voor Trump dreigt zo een volgende politieke afgang en een herhaling van zijn mislukte inreisverbod voor moslims of het wegstrepen van Obama Care, de omstreden zorgverzekering. Intussen schrapt Trump wel banen bij de Amerikaanse organisatie voor klimaat- en milieuonderzoek (EPA).

Gokt Trump op het verkeerde paard?

Simpel gezegd: ja. Bertjan Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen denkt dat ook de Amerikaanse kolenindustrie zelf huiverig zal zijn om op langere termijn miljarden te investeren in Trumps ideeën terwijl alternatieven als zon en windenergie steeds goedkoper worden. Ook van Schaik zegt dat veel Amerikaanse multinationals al lang een andere koers varen dan Trump. Uit de Amerikaanse energiesector zelf klinken geluiden dat Trump in het verleden leeft: het aantal banen in de hernieuwbare energiesectoren steeg in 2015 met zes procent. Alleen al in de Amerikaanse wind- en zonne-energiesector werken nu rond 4,3 miljoen mensen, bijna een miljoen meer dan in 2011. De laatste drie jaar gingen in de mijnbouw bijna 200.000 banen verloren. Daar werken nu nog 660.000 mensen.

Wat gaan wij en de rest van de planeet van Trumps beleid merken?

Volgens Van Schaik geeft Donald Trump de rest van de wereld natuurlijk geen goed voorbeeld. ,,Per hoofd van de bevolking hebben de Amerikanen een van de hoogste uitstoten ter wereld. Als Amerikanen zich niets van klimaatproblemen hoeven aantrekken, zeggen andere landen natuurlijk: ‘waarom wij wel?’. Dat kan het lastig maken andere landen te overtuigen. Tegelijk is dit een achterhoedegevecht. Het bedrijfsleven is verder en heeft al lang begrepen dat investeren in duurzame energie rendabel is. Het is ook niet voor niets dat demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu in Californië een klimaatconferentie kan organiseren met steden en organisaties die zich tegen Trumps beleid afzetten.”