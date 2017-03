Turkije klaagt bij Zwitserland over poster voor 'nee'-stem referendum

Vijfde slachtoffer aanslag Londen was glazenwasser voor Churchill

20:56 Het vijfde slachtoffer van de aanslag in Londen was de 75-jarige Leslie Rhodes, schrijft The Daily Mail. De man lapte in het verleden de ramen van Chartwell, het huis waar voormalig premier Winston Churchill woonde. ,,Het was een vriendelijke, aardige man'', vertelt een vriendin van Rhodes.