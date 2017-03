Turkije na verkiezingsuitslag: Snel 'heilige oorlogen' in Europa

In Nederland en veel Europese landen is er opluchting alom dat niet de PVV van Wilders maar de VVD van premier Rutte de grootste partij is geworden. Niet in Turkije.

Minister Mevlut Cavusoglu: ,,Nu de verkiezingen voorbij zijn in Nederland zie je dat er geen verschil is tussen de liberalen en de fascist Wilders. Ze hebben dezelfde mentaliteit. Waar gaat het heen? Europa staat op instorten. Ze slepen Europa de afgrond in. Heilige oorlogen zullen binnenkort beginnen in Europa'', aldus de hoofdrolspeler in de diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije.



Minister Cavusoglu wilde tegen de zin van het kabinet naar Nederland, maar Rutte verbood zijn vliegtuig te landen in Nederland.