Turkije stuurt uit protest 40 koeien terug naar Nederland.

Bülent Tunç, de voorzitter van de vereniging, zei tegen het staatspersbureau Anadolu dat het gaat om symbolische protestactie van 40 Holstein-Friesian koeien.



,,In de toekomst willen we geen dierlijke producten meer uit Nederland. De eerste lading van deze runderen is geladen. We gaan ze terugsturen”, zei hij. Ze komen van het Biga zuivelbedrijf in de westelijke provincie Çanakkale.



Hij zei dat Turkije moet beginnen zich te concentreren op de eigen veefokkerij. ,,Wij hebben onze eigen kwaliteitsrassen.''