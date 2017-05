Turkije vraagt VS weer om uitlevering Gülen

Vrouwelijke 'vampier' opgegraven op Italiaans eilandje

Archeologen hebben in de buurt van Venetië een vrouwelijke 'vampier' in een middeleeuws massagraf gevonden. De vrouw was begraven op het eilandje Lazzaretto Nuovo, een voormalig quarantainegebied voor pestslachtoffers, met een steen in haar mond.