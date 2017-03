Europa schiet in een kramp nu Turkse politici er campagne willen voeren voor een omstreden grondwetswijziging die de almacht van president Recep Tayyip Erdogan verder uitbouwt. Verschillende Europese lidstaten, waaronder ook Nederland, willen de bijeenkomsten verbieden. Oostenrijk pleit zelfs voor een algeheel Europees verbod op Turkse campagneactiviteiten, die alleen maar tot doel hebben de rechtsstaat in Turkije te ondermijnen.



Maar iedere voorstander van zo'n verbod, premier Mark Rutte incluis, speelt wel met vuur. Als de campagnebijeenkomsten worden verboden, beperkt de commotie zich niet meer tot de kernwaarden in Turkije. In dat geval staan ook verworvenheden van Europa op het spel, van vrijheid van meningsuiting tot vrijheid van vergadering. Dan draait het om de principiële vraag: mag je in eigen huis een uitzondering maken op fundamentele rechten omdat die elders worden geschonden?