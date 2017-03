Turkse minister: Nederland kan ons niet tegenhouden om campagne te voeren

,,Wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers'', zei hij volgens het staatspersbureau Anadolu vandaag op een bijeenkomst in de zuidelijke provincie Antalya.

,,Ze zeggen 'U kunt geen bijeenkomst houden in het openbaar'. Hoezo kunnen wij dat niet?'' zei Cavusoglu. ,,Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarvan jullie zeggen ons iets over te willen leren? Hoe zit het met de vrijheid van vergadering?"

Campagne voor ja-stem

De vlam sloeg gisteravond in de pan toen bekend werd dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu van plan is om volgende week zaterdag naar Rotterdam te komen. In partycentrum Park de Heerlijkheid wil hij campagne voeren voor een ja-stem voor uitbreiding van de macht van Erdogan. Er worden ruim duizend bezoekers verwacht.

Eerder deze week keerden ook verschillende Duitse steden zich tegen geplande campagnebijeenkomsten van Turkse politici.

Maar premier Mark Rutte zit niet op de komst van Cavusoglu te wachten. Hij laat via Facebook weten 'niet te zullen meewerken' aan de komst van de minister. "We vinden dit ongewenst. We zijn van mening dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen."

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam deelt het standpunt van Rutte, laat zijn woordvoerder weten. Aboutaleb houdt de komende dagen nauw contact met het kabinet over de ontwikkelingen rond het aangekondigde bezoek van Cavusoglu.

260.000 stemgerechtigde