Turkse Nederlanders al maanden vastgehouden in Turkije

De Nederlandse regering neemt de zaak volgens minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) hoog op. ,,We doen er uiteraard alles aan om deze mensen bij te staan. Het is onderwerp van gesprek met de Turkse autoriteiten. Het ministerie brengt de situatie van deze Nederlanders voortdurend onder de aandacht.''



,,Persoonlijk heb ik dit op hoog politiek niveau aangekaart. Op verzoek van de mensen die het aangaat, werkt Buitenlandse Zaken in discretie aan een oplossing. Ik wil dat de mensen in kwestie snel duidelijkheid krijgen en desgewenst naar Nederland kunnen.''



De angst onder Nederlands-Turkse Gülen-aanhangers is door de affaire alleen maar groter geworden. Doorgaans spraakzame Gülenisten willen niet meer met hun naam in de krant. ,,Hoe weet de Turkse overheid dat Turkse Nederlanders Gülen aanhangen?'', zegt één van hen. ,,Dat moet komen van de Turkse inlichtingendiensten, de ambassade, of door de kliklijnen waar Turkse Nederlanders kunnen doorgeven als ze Gülen-aanhangers kennen.''