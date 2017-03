Turkse oppositie adviseert Duitsland 'cool' te reageren op Erdogan

Volgens Sancar zoekt president Recep Tayyip Erdogan de confrontatie met de nationale autoriteiten in Europa om de inhoudelijke argumenten tegen het door hem gewenste presidentiële systeem naar de achtergrond te dringen. Daar is hij deels al in geslaagd, aldus de parlementariër.

Referendum

In Turkije wordt er niet meer gepraat over de inhoud van het referendum over de grondwetswijziging die Erdogan de alleenheerschappij geeft, klaagt Sancar. ,,De Turken en ook Turkse Duitsers hebben het ondertussen over de vragen: Is onze eer aangetast en wie beschermt onze eer?'', zei Sancar. ,,Veel mensen geloven dat ze als Turk of als moslim worden vernederd, wanneer verkiezingscampagnes van Turkse ministers in Europa worden verboden.''