Twaalf gewonden bij aanval op parlement Venezuela

Video Man die vrouw van trap Berlijnse metro schopte moet de cel in

16:25 Een man die vorig jaar oktober in Berlijn op de trap van de metro een vrouw van achteren schopte zodat die hard viel, moet twee jaar en elf maanden de gevangenis in. Dat heeft een rechtbank in Berlijn vandaag bepaald. Het incident, waardoor de studente haar pols brak, werd gefilmd door een bewakingscamera en ging rond op social media.