Twee automobilisten omgekomen door ingestorte brug in Italië

Viaduct

Op de plek van het ongeval wordt aan de weg gewerkt. Volgens de exploitant van de snelweg was daarom boven de zesbaansweg een tijdelijk viaduct in aanbouw, dat werd aangelegd vanwege de sluiting van een andere weg. Op foto's in Italiaanse media is te zien hoe het viaduct over de complete breedte van de snelweg naar beneden is gekomen.