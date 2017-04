Twee doden door geweld bij stembureau in Turkije

Evacuaties in Syrië ontaarden in ruzie en geweld

14:16 De strijdende partijen in Syrië hebben hun handen vol aan de evacuatie van bewoners in zwaarbevochten gebieden. Iedereen ruziet met elkaar en dat het vreselijk mis kan gaan blijkt nu in Aleppo, waar het dodental na een aanslag op een konvooi bussen inmiddels is opgelopen naar 112.