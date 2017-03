Twee doden en zwaargewonde bij schietpartij in Basel

Verdachte kindermoord brengt politie naar nog een lijk

0:01 De Duitse politie heeft vandaag de negentienjarige man aangehouden die maandagavond in de kelder van een woning in de plaats Herne een negenjarige jongen zou hebben doodgestoken. Hij werd gearresteerd in een cafetaria in Herne en wees de politie vervolgens op een brandend huis waar nog een lijk werd gevonden.