Twee mensen aangehouden voor vermissing Frans gezin

Het zou om een man en een vrouw gaan die bekenden zijn van de familie Troadec, zo heeft de Franse officier van justitie laten weten aan Franse media. De identiteit van de verdachten is nog onbekend.



De familie Troadec is sinds 16 februari spoorloos. De zus van moeder Brigitte Troadec sloeg alarm nadat ze haar niet kon bereiken. In hun huis in Orvault, bij Nantes, vond de politie bloedsporen, maar geen lichamen.



Tandenborstels ontbraken en het beddengoed was afgehaald. Tegelijkertijd stond er in de koelkast nog sushi. In de kamer van zoon Sébastien werd een mobiele telefoon met bloedsporen aangetroffen. Alle computers en digitale camera’s ontbraken.