Twee Nederlanders omgekomen bij zeilongeval Oostende

Voor de Belgische kust, ter hoogte van Oostende, is vanmorgen een Nederlands zeiljacht met zes opvarenden gekapseisd. Hierbij zouden jachtenbouwer Frans Maas (79) en bemanningslid Freddy Franssens (70) zijn omgekomen. De zoektocht naar een 18-jarige vermiste Nederlander is inmiddels gestaakt. Drie anderen zijn gered. Dat meldt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.

Het zeiljacht Capellla van Frans Maas uit Breskens kapseisde vanochtend tijdens de zeilwedstrijd The Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge. Hij is een van de overledenen van het ongeval, laten bronnen weten aan de Provinciale Zeeuwse Courant.

Vanmiddag werd een grootschalige zoekactie van Belgische en Nederlandse reddingsdiensten gestart naar de vermiste opvarende. Deze werd vanavond gestaakt en gaat morgen niet meer verder. ,,We hebben het hele gebied doorzocht en niemand gevonden'', zei een woordvoerster van het reddingscentrum tegen het ANP. Het zou gaan om de Nederlandse Hannes Goegebeur, zegt Watersportvereniging Breskens tegen de Telegraaf. De 17-jarige kleinzoon van Maas is samen met een Belg (37) en een andere Nederlander (53) gered. Zij zijn naar het ziekenhuis in Brugge gebracht en verkeren in stabiele toestand.

Uit gesprekken met de overlevenden is gebleken dat het jacht om 08.30 uur 's ochtends al was gekapseisd. Er was geen noodsignaal uitgezonden. Drie opvarenden werden zes uur later, 's middags rond 14.30 uur, op de romp van het omgeslagen schip gevonden, twee anderen in het water.

Frans Maas kreeg internationale bekendheid toen hij midden jaren zeventig het zeiljachttype 'Standfast 30' ontwierp. Zijn ontwerpen worden tot op heden nog internationaal gebouwd. Maas is de huisontwerper van Zaadnoordijk Yachtbuilders/C-Yacht.