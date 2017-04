'Tweede man IS gedood bij luchtaanval'

De zender baseert zich op informatie van de militaire inlichtingendienst. De Iraakse luchtmacht sloeg toe in de regio al-Qaim, dicht bij de Syrische grens. Behalve Jumaili kwamen ook nog andere commandanten van IS om het leven.



De Iraakse tv omschreef Jumaili als ,,onderbevelhebber'' van Islamitische Staat en ,,minister van oorlog''. Jumaili, die onder Saddam Hoessein deel uitmaakte van de Iraakse veiligheidsdienst, zou verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van IS-kopstukken zoals Abu Bakr al-Baghdadi.



Van Jumaili's baas ontbreekt echter elk spoor. Het laatst liet al-Baghdadi van zich horen in een videoboodschap in december vorig jaar, waarin hij IS-leden opriep aanslagen te plegen in Turkije. Of de video recent was, is niet duidelijk. De IS-leider zou in juni van hetzelfde jaar bij een bombardement op de stad Mosul gewond zijn geraakt.