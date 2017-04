Tweede terreurverdachte Stockholm aangehouden

Meer informatie over de aanhouding of de nieuwe verdachte gaf de politie niet. Bij de aanslag op 7 april reed een terrorist met een vrachtwagen in een grote winkelstraat van de Zweedse hoofdstad op voetgangers in en ramde tenslotte een warenhuis. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.



Aan het stuur zat de 39-jarige Rakhmat Akilov, een asielzoeker uit Oezbekistan. Hij zit nog in hechtenis.