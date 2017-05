Twitter in ban van mysterieuze tweet Trump: wat betekent covfefe?

Honderden slachtoffers bij bomaanslag 'veiligste wijk' Kabul

10:14 Bij een van de bloedigste bomaanslagen sinds jaren in Kabul zijn vandaag circa tachtig doden en naar schatting driehonderdvijftig gewonden gevallen. De aanslag is met een tankwagen gepleegd. De grote autobom ontplofte in een voorname wijk van de Afghaanse hoofdstad waar veel ambassades en ministeries zijn.