Uitstel Britse verkiezingen? Ja! Nee!

De Britse verkiezingen van donderdag gaan gewoon door, zo maakte premier May vanmorgen bekend. Maar daar is niet iedereen het mee eens. De terroristen krijgen de chaos die ze willen.

De eerste voorzichtige twijfel klonk al na de aanslag in Manchester van twee weken geleden (22 doden, 116 gewonden). Nu, na de terreuraanval in Londen, worden de stemmen luider: waarom stellen we de verkiezingen van 8 juni niet uit?

Net als na de gebeurtenissen in Manchester hebben de belangrijkste politieke partijen (de Conservatieven en Labour) hun campagnes korte tijd opgeschort. Het gaat hier vooralsnog alleen om landelijke activiteiten. Deze worden morgen weer hervat. Lokale folderacties gaan gewoon door. De onafhankelijkheidspartij UKIP (vooral bekend door hun voormalig leider Nigel Farage) legt de campagne niet stil.

'Niet de juiste tijd'

Het uitstellen van verkiezingen is natuurlijk een forse stap verder. Een oproep op de site Change.org (speciaal in het leven geroepen voor het opstarten van petities) vindt veel weerklank. ,,Ik weet zeker dat dit niet de juiste tijd is voor het houden van verkiezingen'', schrijft Mark Oxley, de initiatiefnemer. ,,Na deze tweede vernietigende aanval moeten we boven alles denken aan de veiligheid van ons land en ons volk.''

Uit de reacties blijkt dat veel mensen zijn zorg over de veiligheid delen. ,,Een sterke leider zou de verkiezingen uitstellen'', schrijft iemand. En: ,,Je kunt geen verkiezingen houden als het nieuws wordt gedomineerd door terreur.''

'Uitstel is een knieval'

Anderen zijn mordicus tegen uitstel. De Londense burgemeester Sadiq Khan zou het een knieval vinden voor de terroristen: ,,Ze willen niet dat we donderdag naar de stembus gaan om te genieten van onze democratie. Dat kunnen we niet toestaan.''

De speciale minister voor de Brexit, David Davis, liet weten dat uitstel volgens hem wettelijk niet mogelijk is. Daarvoor moet de wet veranderd worden, en dat kan niet omdat het parlement demissionair is.

Geweld is noodzakelijk

Een belangrijk doel voor een organisatie als Islamitische Staat, al heeft die de aanslag nog niet opgeëist, is het creëren van chaos en verdeeldheid. Daar lijken de terroristen sowieso in geslaagd; eerst door het vermoorden van kinderen tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester, nu door hun aanval in Londen zo vlak voor 8 juni.

Het is al vaak beschreven dat een organisatie als IS buitensporig geweld als noodzakelijk beschouwt in haar strijd tegen de ongelovigen. Het jaagt niet alleen schrik aan, het zet vroeg of laat bevolkingsgroepen tegen elkaar op (met nog veel meer geweld als gevolg) én het zorgt er voor dat de terroristen de media blijven domineren. Terreur in stilte werkt niet.