UK Independence Party tikt May op de vingers na aanslag

,,We hebben een afname gezien van het aantal agenten, van de hoeveelheid geld die de veiligheidsdienst krijgt en van het aantal militairen'', somde de UKIP-leider vandaag op. ,,Het is tijd om ons opnieuw te gaan beraden.''

Identiteitscrisis

De UK Independence Party was een van de drijvende krachten achter het brexit-referendum, maar worstelt sindsdien met een identiteitscrisis. De partij wil onder meer de boerka verbieden en is een voorstander van een streng migratiebeleid.

Nuttall denkt dat zijn partij nog een andere rol heeft te spelen. Hij wil voorkomen dat May te toeschietelijk is bij de onderhandelingen met de EU. Het is nog onduidelijk hoe kansrijk de partij is bij de parlementsverkiezingen. UKIP kreeg in 2015 zo'n 13 procent van de stemmen, maar dat leverde door het districtenstelsel maar één zetel op.