Undercover: 'Zo probeerde IS mij in terrorist te veranderen'

Deeg rijst vrachtwagen uit op snelweg in Amerika

15:41 In het Amerikaanse Washington State is het momenteel zo warm, dat zelfs het deeg in een vrachtwagen niet veilig is. Politieagent Brooke Bova kwam de vrachtwagen vol met rijzend deeg tegen op de snelweg en besloot het tafereel te filmen. ,,Net wanneer je denkt alles te hebben gezien, kom je een deeg-truck tegen, die zijn hele lading op de snelweg is verloren", vertelt ze vol verbazing in de video. Het overige verkeer op de snelweg had geen last van de deeglading, want de vrachtwagen stond op een vluchthaven.