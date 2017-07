Unicef: Nog steeds kinderen onder het puin en verstopt in tunnels in Mosul

Het geweld is voor kinderen in Mosul na de bevrijding van de stad nog lang niet voorbij. Dat meldt Unicef , het kinderfonds van de Verenigde Naties.

,,We vinden nog steeds kinderen die vastzitten in verborgen tunnels of onder het puin. Ze verkeren in totale shock", vertelt Geert Cappeleare, UNICEF Directeur Midden-Oosten. ,,Anderen zijn hun ouders kwijtgeraakt toen ze op de vlucht moesten slaan voor het geweld. Sommige families werden gedwongen om hun kinderen af te staan. Veel van die kinderen moesten vervolgens meevechten in de strijd, met alle gevolgen van dien.”

Mosul werd twee weken geleden heroverd op IS door het Iraakse leger. De stad is belangrijk voor de terreurorganisatie, mede doordat hier ruim drie jaar geleden in de al-Nuri-moskee het kalifaat werd uitgeroepen. Daarmee heeft de overwinning in Mosul ook een sterke symbolische betekenis. De strijd rondom de stad nam ruim negen maanden in beslag.

Volledig scherm Kinderen in Ain Issa, ten noorden van Raqqa. © REUTERS

Raqqa

Ondertussen gaat het geweld in buurland Syrië onverminderd door. Cappelaere: ,,In Raqqa, waar het geweld de afgelopen weken ook oplaaide, liggen kinderen ook onder vuur. Tussen de 30.000 en 50.000 mensen zitten vast in de stad terwijl de hevige gevechten doorgaan. De situatie is erbarmelijk en de kinderen moeten oppassen voor vuurgevechten, landmijnen en andere gevaarlijk wapenmateriaal.”



Cappelaere maakt zich dan ook grote zorgen. ,,In de regio gaat het nu om ongeveer 27 miljoen kinderen van wie hun leven en hun toekomst in gevaar is door al deze conflicten. Ook al ontsnappen ze aan de gevechten, dan nog lopen ze gevaar te worden aangehouden, mishandeld of gestigmatiseerd. Kinderen hebben recht op veiligheid. De tijd om te handelen is nu."

Dodelijkst

Unicef noemde 2016 ‘het dodelijkste jaar voor de kinderen in Syrië’. Ten minste 652 kinderen verloren toen het leven. Twee op de drie kinderen verloren een naaste familielid, raakten gewond, raakten hun huis kwijt of leven in een door oorlogsgeweld beschadigd huis. Met de slag om Raqqa zou 2017 mogelijk nog slechter kunnen aflopen.

