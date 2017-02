Vader en zoon overlijden na frontale botsing op elkaar

Jeffrey Morris Brasher (50) was zaterdagochtend op weg naar zijn werk, zijn 22-jarige zoon Austin reed huiswaarts na een avondje stappen. Omstreeks 4.10 uur in de ochtend botsten hun pick-up trucks op elkaar. De vader was op slag dood, zijn zoon bezweek vijf uur later aan zijn verwondingen.

Alcohol

Austin was volgens Aker populair. ,,Op de middelbare school was hij stil, maar iedereen wist wie hij was. Hij was de kleine jongen met de grote pick-up truck. Hij was erg populair en kon met iedereen overweg." De vrouw denkt dat de jongeman de dood van zijn vader nooit te boven zou gekomen zijn als hij het ongeluk had overleefd. ,,Mijn grootste angst was dat Austin het zou halen en dan zelfmoord zou plegen omdat hij niet kon leven met het feit dat hij zijn vader had gedood. Het zou hem kapotgemaakt hebben."