Vader Syriëgangster Laura H. betaalde voor ontsnapping aan IS

Laura H. reisde met haar man en kinderen in 2015 naar het IS-bolwerk Raqqa in Syrië. Van daaruit kwam ze terecht in de Iraakse stad Mosul, waar ze vorig jaar zomer met haar kinderen uit ontsnapte. Bij aankomst op Schiphol werd ze opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie.



Tijdens haar verblijf in IS-gebied kwam haar vader in contact met een particuliere Duitse stichting, die tegen betaling van 10.000 euro Laura's bevrijding wist te regelen.



De Nederlandse overheid werkt niet mee aan het terughalen van jihadgangers.



'Geen crimineel'

Laura H. liet tijdens de pro-formazitting haar emoties de vrije loop. Ze verklaarde dat ze naar Iraaks Koerdistan was gevlucht omdat ze het vreselijk vond wat er in IS-gebied gebeurde. Ze ontkent met een opdracht voor het plegen van een aanslag naar huis te zijn gestuurd. De jonge vrouw had naar eigen zeggen ook nooit de intentie om zich bij IS aan te sluiten en heeft dat ook nooit gedaan. Volgens Laura H. wordt er gedaan alsof zij een crimineel is. ,,En dat ben ik niet.''



H. vertrok volgens het OM rond 19 september 2015 met haar man en twee kinderen naar Syrië en/of Irak. Zelf verklaarde ze te zijn ontsnapt uit het kalifaat, daarover deed ze 12 juli vorig jaar haar verhaal bij tv-zender Kurdistan24. Ze bekeerde zich op haar 17e tot de islam en leerde haar Nederlandse man van Palestijnse afkomst kennen via een datingsite voor moslims.