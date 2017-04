Vader verongelukte amazone: 'Haar eigen paard is haar dood geworden'

Amazone Jelle Mentens (31) uit het Belgische Lummen is gisteren gestorven nadat ze midden in een wedstrijd van haar paard viel en slecht neerkwam. ,,Een stom ongeval", zegt haar vader Alfons Mentens (66) tegen de krant Het Laatste Nieuws . ,,Paarden waren mijn dochters leven. Jelle reed van kleins af en had nu zelfs een baan waarin ze met paarden werkte. En dan wordt net haar eigen paard haar dood..."

Quote Dat ze niet heeft geleden is belangrijk, maar het blijft natuurlijk een magere troost Alfons Mentens Jelle Mentens was amper zeven toen ze voor het eerst op pony's en paarden reed. Ze kreeg het met de paplepel ingegoten. Haar vader Alfons - een fokker - heeft meer dan dertig jaar ervaring op de teller als ruiter in eventingwedstrijden. Bij die discipline moeten ruiters een dressuurproef, een springparcours en een terreinproef afleggen. Het meest spectaculaire is die terreinproef, of 'cross country'. Daarbij moeten de ruiters in een bos en door weilanden verschillende hindernissen - zoals een waterbak, boomstammen of een picknicktafel - overwinnen.

Magere troost

Het was bij zo'n wedstrijd in Vechmaal, een deelgemeente van het Limburgse Heers, waarbij het gisteren rond de middag gruwelijk fout liep voor Jelle Mentens. Haar vader Alfons stond haar langs het parcours op te wachten. ,,Ik stond op een bergje uit te kijken naar de komst van Jelle en Ganthe. Ik had het uitgeteld: ze zou daar na vijf minuten passeren. Alleen: ze bleef maar weg. Ik zag de minuten wegtikken. Zes, zeven. Acht minuten. Ze is gevallen, flitste het ineens door mijn hoofd. Dat gebeurt wel vaker tijdens zo'n wedstrijd. Maar ik dacht aan niets ernstigs."

De ruiters dragen verplicht een medische steekkaart tijdens wedstrijden. Daarop staat wie gecontacteerd moet worden bij een probleem. ,,Ineens rinkelde mijn telefoon", zegt Alfons Mentens. ,,Aan de andere kant van de lijn zeiden ze dat mijn dochter hard was gevallen. Bij hindernis veertien van de achttien."

De vader was in een mum van tijd bij zijn dochter. ,,Ik ben 66, maar ben naar daar gespurt. Bij mijn aankomst waren ze al bezig met Jelle. Ze was buiten bewustzijn en heeft dus niets gezegd. Op het eerste gezicht leek het mij allemaal niet zo erg, maar ineens moesten ze haar reanimeren. Haar hart wilde niet meer. Ik dacht: zo meteen is alles opnieuw in orde en kunnen we verder. Uiteindelijk hebben die specialisten anderhalf uur aan Jelle gewerkt. Ze hebben haar ook nog naar het ziekenhuis gebracht. Maar haar hart hebben ze nooit meer aan de praat gekregen. De dokters zeggen dat Jelle niets heeft gevoeld. Voor mij is dat belangrijk: dat ze niet heeft geleden. Maar het blijft natuurlijk een magere troost."

Zelf gefokt

Bij de bewuste hindernis stond - zoals het reglement voorschrijft - een hindernisrechter. Die moet noteren of de ruiter foutloos de hindernis passeert. ,,Die persoon heeft gezien wat er is gebeurd", zegt Inge Vandael van paardensportfederatie Landelijke Rijverenigingen. ,,Volgens de rechter weigerde de tienjarige merrie van Jelle over een boomstam te springen. Jelle verloor daarop haar evenwicht en kwam slecht op haar hoofd neer. Daarbij liep ze verschillende inwendige letsels op. Niemand heeft daar schuld aan. Jelle droeg haar helm en beschermende kledij. En de hindernissen waren allemaal goedgekeurd. Ook die ene boomstam, die eigenlijk zelfs een gemakkelijke oefening is."

Volledig scherm © Louie Wouters Ganthe, het paard waar Jelle gisteren mee reed, was ook geen vreemde voor haar. ,,Ik heb het zelf gefokt", zegt haar vader. ,,Jelle had twee paarden. Dit was haar betere paard. In het begin was Jelle soms nog wat bang. Maar dat was al lang over. Ze deed het heel fatsoenlijk én graag. Ik was trots op haar."

Twee jaar geleden kwam Jelle Mentens ook al eens ten val met haar Ganthe. ,,Toen stond Ganthe met een poot op Jelles oor. Haar oorlel scheurde daardoor af. Jelle wilde toen doorrijden. Ze was een harde. De mannen van het Rode Kruis hebben haar toen nog proberen te stoppen. Maar Jelle heeft haar wedstrijd toen afgemaakt. Nadien zijn we naar het ziekenhuis gereden waar haar oorlel helemaal terug is aangenaaid."

Alfons Mentens neemt zijn paard niets kwalijk. ,,Ganthe was al weg toen ik op de plaats van het ongeval kwam. Ik weet niet of ze was weggelopen. Dat was ook het minste van mijn zorgen. Andere mensen hebben haar naar mijn stal gebracht. Ik moet ook op Ganthe niet kwaad zijn. Het was een spijtig en stom ongeval."