Valse aangiftes ingediend na aanslagen Brussel

De vervalsers, die helemaal niet op het vliegveld of in het metrostation waren ten tijde van de aanslagen, wilden op deze manier onterecht aanspraak maken op een terugbetaling van de verzekeringen. Ook zouden er slachtoffers zijn geweest die te grote eisen zouden hebben gesteld. Om hoeveel valse aangiftes het gaat, wordt niet gemeld.



Na de aanslagen van Parijs in november 2015 werden ook valse aangiftes gedaan. Sommige slachtoffers dienden toen zowel in Frankrijk als in België een aanvraag in. Koen Geens, minister van Justitie in België, onderzoekt de zaak.