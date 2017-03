Veertig agenten omgekomen bij aanval rebellen in Congo

Het is al maanden onrustig in de Democratische Republiek Congo, nadat president Joseph Kabila had geweigerd op te stappen. In februari doodde het leger ruim vijftig rebellen die de dood van hun leider Kamwina Nsapu wilden wreken. Twee VN-medewerkers, een Amerikaanse man en een Zweedse vrouw, werden twee weken geleden ontvoerd in de centraal gelegen Kasaï-streek, die volgens mensenrechtenorganisatie Human Right Watch voorheen nog rustig was.