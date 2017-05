Vegetarisch ivoor moet de olifant gaan redden

Het is nooit zijn bedoeling geweest om een natuurbeschermer te worden, zegt de Nederlander vanuit zijn kantoor in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Heerma van Voss leeft vooral van zijn handel in hangmatten. De tagua deed hij er lange tijd bij.

Maar de vraag naar het hagelwitte natuurproduct groeit. Sieradenmakers zien in de palmboomvrucht een verantwoord alternatief voor ivoor. ,,Het is prachtig materiaal'', zegt de 48-jarige ondernemer. ,,Het voelt prettig aan en als je tagua verft en polijst, verschijnen schitterende kleurschakeringen. Het fascineert me dat ik het na al die jaren nog steeds zo mooi blijf vinden.''

Tagua groeit in de tropische bossen in Panama, Colombia, Ecuador en Peru. De palmboom kan een lengte van acht meter bereiken. Elk jaar produceren ze stekelachtige noten, die vol zaden zitten.

Na een paar weken drogen in de zon nemen die zaden de eigenschappen van een slagtand aan. Tagua is keihard en kan op dezelfde manier worden gekerfd en gepolijst als ivoor.

Daarmee dient de palmvrucht als een wapen in de strijd tegen de stroperij. De wereldwijde handel in ivoor is al in 1989 verboden. Toch slachten stropers nog altijd 100 olifanten per dag af. De slagtanden gaan vooral naar China, waar een kilo ivoor momenteel rond de 1.100 euro opbrengt.

Illegale handel

Door de illegale handel in ivoor neemt het aantal olifanten sterk af. Volgens het Wereld Natuur Fonds leven nog 415.000 exemplaren op het Afrikaanse continent. Een eeuw geleden waren dat er nog vijf miljoen.

Wat mogelijk is met ivoor, kan ook met tagua. Al in de 19de eeuw was het in Europa een veelgebruikt materiaal voor de vervaardiging van sieraden, schaakstukken, knopen of decoratieve handgrepen voor wandelstokken.

Maar tagua raakte in de vergetelheid, mede door de opkomst van kunststoffen. Zelfs bosecoloog Heerma van Voss had er, tot hij in 2000 in Ecuador ging wonen, nooit van gehoord. ,,Ik kwam naar Zuid-Amerika om bomen te bestuderen en zo stuitte ik op tagua. Ik ontdekte de waarde ervan en introduceerde het materiaal in Nederland.''

Het zette geen zoden aan de dijk. ,,Maar vanuit andere landen kreeg ik wel bestellingen binnen voor sieraden en figuren.''

Heerma van Voss koopt tagua in bij boeren. Zijn personeelsleden snijden en drogen de zaden en verschepen ze naar afnemers. ,,Het mooiste van tagua is dat je het kunt oogsten zonder het bos aan te tasten. Voor ivoor moet een mooi, groot beest worden afgeslacht. Wreed en doodzonde.''

China

Dus helpt de Nederlander vanuit Zuid-Amerika de Afrikaanse olifant behoeden voor uitsterven. Hij aast nu vooral op China. Dat land heeft toegezegd om nog dit jaar de binnenlandse handel in slagtanden aan banden te leggen, wat de deur opent voor tagua.

Helaas stuitte de ondernemer op twee problemen: tagua is maximaal acht centimeter, veel korter dan een slagtand. Tafelbladen of lange sculpturen, zoals die van ivoor bestaan, zijn er dus niet mee te maken. ,,Ik heb allerlei manieren geprobeerd om stukken aan elkaar te lijmen. Zelfs experts van onder meer de Wageningen Universiteit hebben er tevergeefs hun hoofd over gebroken.''

Verder mist tagua nog de exclusiviteit van ivoor. Bij gebrek aan slagtanden uit Afrika storten rijke Chinezen zich nu op exemplaren van mammoeten, die in de permanent bevroren bodem van Noord-Rusland zijn te vinden. De natuurbeschermingsorganisatie Save the Elephant schat dat jaarlijks 60 ton ivoor van de uitgestorven mammoeten wordt opgegraven.

Heerma van Voss staat er niet te lang bij stil. ,,Ik verkoop geen tagua omdat ik me verantwoordelijk voel voor mensen die een potje maken van de natuur'', zegt hij. ,,Maar ik kan niet ontkennen dat er een soort zendingsdrang achter mijn werk zit. Zonder mijn geloof in tagua had ik allang weer in Nederland gezeten."