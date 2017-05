Veiligheidsraad veroordeelt Noord-Korea

EasyJet voelt zwakker pond en prijsoorlog

9:12 Prijsvechter easyJet heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar donkerrode cijfers in de boeken gezet. Een zwakker Brits pond had een negatief effect op de resultaten. Daarnaast stonden de ticketprijzen onder druk, vooral door zware concurrentie.