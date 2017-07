Venezolaanse vioolactivist speelt ondanks verwondingen gewoon door

De Venezolaanse violist Wuilly Arteaga is vandaag tijdens ongeregeldheden in Caracas gewond geraakt aan zijn gezicht en naar een ziekenhuis gebracht. Door zijn instrument in de strijd te gooien groeide hij de afgelopen maanden uit tot een van de bekendste gezichten van de oppositiebeweging tegen president Nicolás Maduro. Met dikke lip en gaasjes op het gezicht tegen het bloeden maar met viool en strijkstok, liet Arteaga al vanuit het ziekenhuis strijdvaardig van zich horen. ,,Morgen ben ik terug op straat.'' Lees het hele artikel hier.