Verdachte aangehouden na rammen politiebus Champs-Élysées

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle.



Volgens de Franse politie vloog het voertuig waarin de verdachte reed na de botsing in brand. Hij zou een gasfles en een handwapen bij zich hebben gehad. Diverse media meldden kort na het incident dat de man is neergeschoten. Hij is echter volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken hoogstwaarschijnlijk overleden aan zijn verwondingen. De Franse antiterreureenheid start een onderzoek naar de aanval.



Omstanders meldden dat zij een explosie en schoten hebben gehoord en het voertuig van de man in brand zagen staan. Volgens getuigen hebben agenten een gebied afgezet in de buurt van het presidentieel paleis. De politie adviseert via sociale media de omgeving te vermijden.



Kort voor de Franse presidentsverkiezingen in april werden op de Champs Élysées drie politieagenten beschoten, van wie er één om het leven kwam. De politie schoot de dader dood.