Verdachte Antwerpen vast voor terreurpoging

De verdachte werd vanmorgen overgebracht naar het justitiepaleis en door de onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terreurzaken, ondervraagd. Daarop werd hij aangehouden.



De man was in de week voor zijn aanhouding al drie keer in aanraking geweest met de politie. Een week eerder werd hij in Rotterdam opgepakt. Daar kreeg hij het bevel om Nederland te verlaten.



R. gaf daar blijkbaar gehoor aan, want maandagavond werd hij gecontroleerd bij het huis van een vriend, Dimitri V.S., in het Belgische Hoboken. Buren belden de politie omdat z’n rode Citroën met draaiende motor op de oprit stond. Een patrouille vond R. slapend in zijn auto, samen met een vrouw. De agenten lieten hem verder met rust.



Vervolgens werd hij in de nacht van woensdag op donderdag nogmaals door de politie opgepakt, en werd hij verzocht België te verlaten. Hij bleef echter in de buurt van Antwerpen rondhangen, om later op de dag opnieuw te worden gearresteerd.



R. heeft in Frankrijk een strafblad voor drugs-, wapen-, en geweldsdelicten, maar hij wordt niet gelinkt met terrorisme. Hij staat ook niet te boek als geradicaliseerd.