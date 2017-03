Verdachte kindermoord brengt politie naar nog een lijk

De Duitse politie heeft vandaag de negentienjarige man aangehouden die maandagavond in de kelder van een woning in de plaats Herne een negenjarige jongen zou hebben doodgestoken. Hij werd gearresteerd in een cafetaria in Herne en wees de politie vervolgens op een brandend huis waar nog een lijk werd gevonden.

Het in de brand gestoken huis zou de plek zijn waar de man zich eerder verstopt zou kunnen hebben. De vermeende kindermoordenaar vroeg zelf in de cafetaria aan het personeel om de politie te bellen. Eerder bracht de politie het bericht naar buiten dat er twee lijken waren gevonden, maar dat werd later gecorrigeerd.

Duitsland was sinds het geruchtmakende incident in de ban van de klopjacht op de man. In Herne zelf riepen de autoriteiten ouders op hun kinderen niet op straat en op speelplaatsen te laten spelen. De vermoedelijke dader werd door de politie als gevaarlijk gezien.

Buurlanden

In de zoektocht naar de verdachte Marcel H. werden ook korpsen in buurlanden betrokken. Zo keek de politie in Limburg op verzoek van de collega's uit naar de voortvluchtige man. Hoewel er berichten waren dat hij vermoedelijk uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen was gevlucht, hield de politie er rekening mee dat hij nog in de buurt was.