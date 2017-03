Verdachte kindermoord Herne bekent

H. heeft ook toegegeven dat hij een 22-jarige man heeft doodgestoken. Diens lichaam werd donderdag gevonden in een afgebrand huis. De man was met 68 messteken om het leven gebracht. H. zou de man in de woning hebben vermoord, toen die dreigde naar de politie te stappen vanwege de moord op de jongen. De politie sluit op dit moment uit dat H. nog meer mensen heeft omgebracht.

Marcel H. (19) is donderdag aangehouden. In een cafetaria vroeg hij het personeel de politie te bellen. Duitsland was sinds de kindermoord dagenlang in de ban van de klopjacht op Marcel H. Hij bracht de 9-jarige Jaden met veertien messteken om het leven nadat hij hem naar zijn huis had gelukt. H. pochte over zijn misdaad op het 'darknet' van internet.