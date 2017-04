Verdachte Sint-Petersburg mogelijk gefilmd door beveiligingscamera's

Amerikaan klaagt Dunkin' Donuts aan vanwege 'nepboter'

18:19 Als je om boter vraagt bij je bagel of donut, dan wil je ook boter bij je bagel of donut. En geen margarine of iets soortgelijks. Dat vindt de Amerikaanse Jan Polanik uit Worcester. Hij voelde zich belazerd en klaagde twintig vestigingen van de keten aan.