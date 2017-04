Verdachte Stockholm snel ingerekend door alerte tipgeefsters

Benzinestation

Even later kwam een tweede tip binnen: een vrouw had hem gezien bij een benzinestation van Circle K. Ze besloot hem te volgen in haar wagen. Na een achtervolging door de politie die in de buurt was, kon de verdachte zes uur na de aanslag in een buitenwijk in het noorden van Stockholm worden aangehouden.



De man was lichtgewond en droeg volgens de politie nog altijd de kleren van de foto. Ook had hij ook een bivakmuts bij zich en glassplinters op zijn kleding. De man bekende meteen. Volgens de politie zijn er mogelijk medeplichtigen, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.



De aanslag vond plaats in Drottninggatan (Koningsstraat), een druk voetgangersgebied. Met een vrachtwagen, die eigendom is van de Zweedse bierbrouwerij Spendrups, werd op het gebied ingereden. Ook zouden er explosieven in het voertuig zijn aangetroffen.