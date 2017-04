Verdachte Stockholm werd gezocht om te worden uitgezet

De verdachte, een 39-jarige Oezbeek, had een verblijfsvergunning in Zweden aangevraagd. De aanvraag was afgewezen en de man moest het land uit. Gisteren werd bekend dat de naam van de Oezbeek was opgedoken in informatie die de Zweedse veiligheidspolitie had verzameld.



Volgens de Zweedse politiefunctionaris was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.



Bij de aanslag reed een vrachtwagen in op winkelend publiek en een winkel. Behalve de doden waren er vijftien gewonden.