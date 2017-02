Verdeeld Brazilië huilt mee met voormalig president Lula

Letícia werd op 24 januari in het ziekenhuis opgenomen na een hersenbloeding. Zowel voor- als tegenstanders leefden mee met de, vooral onder de lagere sociale klassen, nog altijd razendpoplaire Lula, de metaalarbeider die het schopte tot president (2002-2010). Meer dan 40 jaar stond dona Marisa, zoals de voormalige First Lady van Brazilië liefkozend werd genoemd, zij aan zij met haar man. Als steun en toeverlaat, in goede tijden, maar ook in slechte. Aandoenlijk was het beeld in 2011, toen Marisa haar ‘Lu’ liefdevol de baard afschoor voorafgaand een operatie vanwege slokdarmkanker.

Populariteit

Lula, die in 2018 mogelijk weer een gooi doet naar het presidentschap en in sommige peilingen al een riante voorsprong heeft op mogelijke andere kandidaten, dankt een groot deel van zijn populariteit aan zijn echtgenote. De twee trouwden in 1974 en vonden elkaar niet alleen in de liefde, maar ook in een gezamenlijke strijd voor betere medische zorg en tegen geweld. Lula’s eerste vrouw overleed na een keizersnee waarbij ook hun baby overleed. Marisa’s eerste echtgenoot, vrachtwagen- en taxichauffeur, werd vermoord bij een roofoverval. Ze was toen zes maanden zwanger. Lula zou haar zoon later erkennen als zijn eigen kind, naast hun drie eigen zoons en Lula’s dochter uit een eerdere relatie.