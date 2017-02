Verjaardag Mugabe kost noodlijdend Zimbabwe 1,9 miljoen euro

Amerikaanse politie weigert Belgisch koppel toegang tot VS

18:06 Een koppel uit Brussel is bij aankomst in New York de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Karim, die zowel de Belgische als de Algerijnse nationaliteit heeft, werd urenlang ondervraagd. Volgens de politie waren er genoeg twijfels om hem tegen te houden. Hij is geboeid aan handen en voeten op een vliegtuig naar België gezet.