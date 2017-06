Vermisten na instorten appartementencomplex in Kenia

Het gebouw stond in Pipeline Estate, een wijk vlakbij het Jomo Kenyatta International vliegveld. Een ooggetuige verklaarde tegenover de Keniaanse krant The Star dat de politie omstreeks 19 uur begon met het evacueren van bewoners nadat in de muren scheuren waren ontstaan die deden vrezen voor instorting. ,,Sommige mensen keerden stiekem terug naar hun appartement om spullen te verzamelen. Op dat moment stortte de boel in. We hebben nog geen tijd gehad om uit te zoeken wie er vermist zijn", zei Kamau Mwangi in een telefoongesprek.