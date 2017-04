Veroorzaker ongeval met 13 doden zat te sms'en

Bij het ongeluk vielen dertien doden. Het waren leden van de First Baptist-kerk in New Braunfels in leeftijd variërend van 67 tot 87. Hun chauffeur Murray William Barrett (67) bestuurde de minibus. Slechts één inzittende, een 64-jarige vrouw, is levend uit het buisje gekomen. Automobilist Dillon Young raakte zelf zwaargewond.



Getuige Kuchler (55) en zijn vriendin reden huiswaarts en reden op de heuvelachtige weg zeker 15 minuten net achter de automobilist. De twee zagen hoe Dillon Young meermaals van zijn rijbaan afweek en tegenliggers in gevaar bracht. Kuchlers vriendin filmde de witte pick-uptruck.