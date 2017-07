Verstoten tijgerwelp geadopteerd door tijgerfamilie

Zoya, een Siberische tijgerwelp uit de Philidelphia Zoo, is opgenomen in een familie van Sumatraanse tijgers. De welp was verstoten door haar moeder toen de Oklahoma City Zoo redding bood. Hun Sumatraanse tijgerin Lola had een dag eerder drie welpjes gebaard. Zoya sluit perfect aan bij de welpjes van Lola en hoeft op die manier niet met de fles groot gebracht te worden.